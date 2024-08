La situazione sugli esterni

La Juventus continua a sondare il mercato degli esterni per rinforzare la rosa a disposizione di. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, il club bianconero nella giornata di domani incontrerà gli agenti di, ala d'attacco in forza al. Il brasiliano è l'obiettivo primario per l'attacco, ma il Porto chiede almeno 30 milioni per cedere il suo giocatore. Il brasiliano piace molto a T, che nella passata stagione è stato autore di una grande stagione, sia a livello di assist che realizzativo.sta lavorando per rinforzare il reparto. Sono pochi i giocatori a disposizione diè stato inserito nell'affare per Douglas Luiz in bianconero. Matias Soulè è stato ceduto alla Roma e Federico Chiesa non rientra nei piani della Vecchia Signora . Attualmente dunque la Juventus hacome esterni d'attacco, pochi per poter disputare una stagione da cinque competizioni. Il Porto deve cedere per poter rientrare nei parametri del Fair play finanziario.

Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui