Dove può andare Arthur?

è sempre più vicino a lasciare la Juventus, dove non ha mai trovato spazio in questa stagione con Thiago Motta al comando. Come raccontato questa mattina su IlBiancoNero , ora i tempi sono assolutamente maturi per i saluti.Il centrocampista brasiliano, acquistato nel gennaio 2020 dalla Juventus in uno scambio con Miralem Pjanic, non ha mai riuscito a integrarsi completamente nel progetto bianconero, passando anche da prestiti ad altre squadre negli ultimi anni. Ora, con il mercato di gennaio alle porte, le voci sulla sua partenza si fanno sempre più insistenti.Gli interessi arrivano dalla, dove diversi club hanno messo gli occhi su di lui. In particolare, il, attualmente in difficoltà in Liga e ultimo in classifica, ha manifestato il suo interesse per. Oltre ai valenciani, anche ile ilsembrano essere interessati al brasiliano, con la trattativa che, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe essere impostata su base di prestito.Per Arthur, la Liga rappresenterebbe un ritorno significativo, poiché è in Spagna che ha cominciato la sua carriera internazionale con il Barcellona. Dopo l'esperienza catalana, infatti, il brasiliano ha visto la sua carriera attraversare diversi cambiamenti, passando per la Juventus e, più recentemente, per un prestito al Liverpool, senza mai riuscire a esprimersi ai livelli che gli si erano prefigurati.ù