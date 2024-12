Arthur: le ultime sulla cessione

Il futuro dialla Juventus sembra ormai segnato: il centrocampista brasiliano, che non ha trovato spazio nel progetto tecnico di Thiago Motta, è destinato a lasciare il club già nella prossima finestra di mercato di gennaio.La, infatti, ha preso la decisione di cederlo per alleggerire il suo organico e incassare una cifra che permetta di reinvestire sul mercato per rinforzare ulteriormente la squadra.Le ultime voci parlano di possibilità più concreti per il, che ha messo nel mirino. La squadra di Siviglia sta cercando di arricchire il proprio centrocampo e vede nel brasiliano una valida soluzione. I contatti tra la Juventus e il Betis sono certamente in corso, con il club spagnolo che sta cercando di ottenere, con diritto di riscatto. Questo tipo di operazione potrebbe essere vantaggioso per entrambe le parti, con lache potrebbe monetizzare il trasferimento del giocatore senza affrettarsi a una vendita definitiva.Secondo le ultime indiscrezioni, la Juve sta valutando con attenzione le cifre di questa operazione. L’opzione di riscatto che potrebbe essere fissata per Arthur si aggirerebbe intorno ai 10 milioni di euro, una cifra che permetterebbe al club bianconero di rientrare almeno in parte dell’investimento fatto per il giocatore. La valutazione è in linea con il valore di ammortamento del suo cartellino, che la Juventus sta cercando di ridurre il più possibile per evitare perdite finanziarie.