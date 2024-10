Le parole di Skriniar

Milan, dal ritiro con la Slovacchia, ha espresso frustrazione per la sua attuale situazione al Paris Saint-Germain (PSG). Pur affermando di essere mentalmente forte e felice di trovarsi a Parigi, ha dichiarato il proprio disappunto per il limitato impiego in campo finora.ha sottolineato che l'unica cosa che può controllare è il suo lavoro negli allenamenti e che il suo obiettivo è essere sempre pronto quando chiamato in causa, lavorando per mantenersi nella miglior forma possibile.“Mentalmente direi che sto bene. Non sono contento di questa situazione, ma l’unica cosa che posso controllare è il mio lavoro in allenamento. Devo essere pronto quando serve. Cerco di essere nella migliore forma possibile”. Lo slovacco ha poi aggiunto: “Sono felice di essere a Parigi, ma mi dispiace di non avere più minuti a disposizione", ha ammesso. La Juventus c'è , e può approfittare di questa situazione.

