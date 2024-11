Skriniar, le parole di Luis Enrique

Skriniar Juve, la situazione

Skriniar, la sua stagione

Presenze: 4

Minuti: 291’

Goal: 0

Assist: 0

Quattro presenze e tante panchine. Milanè finito ai margini del progetto sportivo delguidato da. Una situazione nella quale, non stupisce, il centrale difensivo cerca una via di fuga. Di tutto questo ha parlato l’allenatore dei parigini in conferenza stampa, prima della partita di campionato contro il Tolosa.Le parole di Luis Enrique in conferenza stampa:“Mancanza di minutaggio? Questo è il processo normale in una squadra. Quando non giochi sei infelice. Se vedo cose che mi piacciono in partita o in allenamento, la situazione può cambiare".Le parole di Luis Enrique restituiscono le motivazioni per cui il centrale difensivo è ai margini: non rientra nei piani dell’allenatore che, evidentemente, non lo vede sul pezzo nel lavoro quotidiano e nelle richieste durante i match. Situazione difficile che si trasforma a occasione di mercato in vista di gennaio e proprio le occasioni in difesa sono il focus principale per la Juventus nella finestra invernale di mercato.La traccia Skriniar, dunque resta da seguire per una serie di incastri che sembrano poter rendere la trattativa calda nelle prossime settimane. Al momento, però, l’identikit del difensore cercato dal duo Giuntoli- Thiago Motta è differente rispetto a quello di Skriniar che, quindi, non rappresenta ad oggi una priorità.