Domani, venerdì 22 novembre, alle ore 11,terrà la consueta conferenza stampa pre-partita in vista del big match contro il. L’allenatore dellaanalizzerà i temi principali della sfida, fornendo aggiornamenti sulla condizione della squadra e sulle possibili scelte tattiche. Sarà l’occasione per commentare lo stato di forma del gruppo e rispondere alle domande dei giornalisti, in una gara cruciale per la lotta ai vertici della classifica. Il confronto tra Milan e Juventus, sempre ricco di storia e intensità, si preannuncia come uno dei momenti più attesi del weekend calcistico.