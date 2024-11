I nomi per la difesa della Juventus

Un po' di Slovacchia per la difesa della? Se Tuttosport parla della suggestione Victor Lindelof , La Gazzetta dello Sport fa i nomi di due connazionali per tamponare a gennaio l'emergenza del reparto arretrato, che potrebbe acuirsi se davvero fosse confermata la diagnosi della rottura del crociato per Juan Cabal . Il primo è quello di, di cui si sente parlare già da settimane, ai margini del PSG e in cerca di più spazio; il secondo - nuovo - è invece quello didel Feyenoord, che però sembra più difficile da raggiungere in quanto, da intoccabile, viene valutato sui 30 milioni di euro (da non escludere, però, possibili formule creative per anticipare un'operazione che Cristiano Giuntoli stava ipotizzando per l'estate).Tra le alternative a Skriniar si fa largo, protagonista con il Lens e l'Austria dopo il giallo delle visite mediche non superate a fine agosto con la Roma, oltre all'ex(Tottenham), a(Udinese),(Fulham) e, in scadenza di contratto con il Bayer Leverkusen; fra i jolly mancini, invece, figura sempre(Arsenal), eventuale piano B di Hancko.