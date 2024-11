I pro e i contro di Lindelof alla Juventus

È sempre più emergenza in difesa in casa, dove alla lista dei lungodegenti potrebbe presto aggiungersi quel Juan Cabal che in Colombia sembra aver rimediato la rottura del crociato . Secondo Tuttosport, tra i vari nomi caldeggiati a Cristiano Giuntoli per rinforzare il reparto a gennaio è spuntato quello di, in scadenza a fine stagione con ile finora utilizzato con il contagocce (per lui solo 58 minuti in Premier e 145 in Europa League).Come spiega il quotidiano, lo svedese per caratteristiche tecniche sarebbe una valida soluzione per ovviare all'assenza di, essendo solido in marcatura ma con piedi educati in fase di impostazione. Tra i "contro" l'età, 30 anni, non eccessiva ma nemmeno in linea con i nuovi parametri bianconeri. Inoltre il fatto che sia in scadenza di contratto è un'arma a doppio taglio: se da un lato i Red Devils lo possono cedere a prezzo di saldo o quasi gratis, infatti, dall'altro pare difficile che Lindelof possa accettare di mettersi in gioco senza un accordo di almeno due anni.Da non escludere, però, nemmeno un possibile "intreccio": una sorta di in&out proprio in salsa Red, dato che si vocifera di un interesse del Manchester United perche, tra l'altro, potrebbe essere il profilo giusto per Ruben Amorim, a differenza dello stesso Lindelof che con il 3-4-3 potrebbe finire ulteriormente ai margini. Situazione da monitorare.