Laè pronta a partire, e in casa Juventus si respira un clima di grande entusiasmo e aspettative. Dopo un periodo di transizione e cambiamenti, la squadra è determinata a colmare il gap con l'Inter e a coltivare il sogno scudetto. Le novità non mancano, con nuovi acquisti e strategie che mirano a rafforzare ogni reparto del campo . La dirigenza bianconera ha lavorato duramente durante la pausa estiva per costruire una squadra competitiva e all'altezza delle aspettative dei tifosi.La Figc ha ufficializzato le date d'inizio dei campionati 2024/25 e questo vale anche per la Serie A: il massimo campionato inizierà il 18 agosto 2024.La Figc ha reso note anche le date di conclusione dei campionati: la Serie A 2024/25 si chiuderà il 25 maggio 2025.Stagione 2024/2025, le soste nazionaliLa compilazione del calendario della prossima Serie A 2024/25 si svolgerà giovedì 4 luglio 2024.Il sorteggio del calendario del prossimo campionato di Serie A si terrà giovedì 4 luglio 2024, con inizio della cerimonia fissato per le ore 12.00.