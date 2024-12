Quando Sergio Conceicao è stato vicino alla Juventus

La carriera da allenatore di Sergio Conceicao

Come gioca Sergio Conceicao

La sua prima partita, valida per la semifinale di Supercoppa Italiana, sarà contro la. Proprio la squadra del figlio Francisco , proprio la squadra che ha sfiorato in estate. Sì, perché ora- che sarà ufficializzato a breve come nuovo allenatore del, dopo l'esonero di Paulo Fonseca - avrebbe potuto essere lì al posto di, che nei mesi scorsi non era di certo l'unico tecnico sulla lista del club bianconero per sostituire Massimiliano Allegri.Il portoghese era un'idea più che concreta dalle parti della Continassa, come confermato da Romeo Agresti: il suo nome era stato accostato anche allo stesso Milan, oltre ad essere stato oggetto di interesse di alcune formazioni di Premier League tra cui West Ham e Wolverhampton.Sergio Conceicao era "sul mercato" proprio dalla scorsa estate, quando ha rassegnato le dimissioni dalcon cui aveva conquistato dal 2017 al 2024 tre campionati, 4 Coppe di Portogallo, una Coppa di Lega e 3 Supercoppe. Quella lusitana è stata sicuramente l'esperienza più significativa per il padre di Chico, che ha iniziato la sua carriera come assistente al Paok Salonicco in Grecia e allo Standard Liegi in Belgio, per poi tornare in patria - dove ha lavorato tra Olhanense, Academica de Coimbra, Sporting Braga e Vitoria Guimaraes - e in seguito subentrare alla guida del Nantes, nel 2016-17.Al Porto Sergio Conceiçao si è contraddistinto per princìpi di gioco molto chiari e ben definiti. I sistemi più utilizzati sono stati ile il, con una ricerca del pressing offensivo e del recupero del pallone all'altezza della trequarti; completano il suo profilo da allenatore una grande compattezza e attenzione alla fase difensiva, oltre a una notevole leadership esercitata tra i suoi calciatori.





