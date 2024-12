. No, non è il titolo di un nuovo cinepanettone, ma lo scenario che si avvererà a breve in casa. La prima parte del film è ambientata tra Torino e Milano, nella serata del 29 dicembre: mentre all'ombra della Mole il giovane Francisco sta smaltendo la delusione dell'ennesimo pareggio con la Juventus , nel cuore della Lombardiasta terminando la sua esperienza sulla panchina rossonera, tristemente consapevole di essere il protagonista di una storia dal finale già scritto, a prescindere dalla trama dell'ultimo capitolo.Ed è qui che spunta Sergio, papà di Francisco: è lui, infatti, l'allenatore designato a prendere il posto dell'altro portoghese al Milan (almeno fino a fine stagione). Che - guarda caso - nel tempo di un paio di giorni troverà sulla propria strada quel Chico che in pochi mesi ha conquistato il mondo bianconero e che si prepara a vivere un'altra serata da protagonista in Arabia, lì dove proverà a conquistare lacon la Juve. Il calcio e la vita, a volte, regalano intrecci davvero sorprendenti e affascinanti. La sfida in terra saudita tra Conceicao, padre e figlio, è sicuramente uno di questi, dall'esito del tutto imprevedibile.





