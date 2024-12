Milan, pronto il cambio di allenatore prima della Juventus

Sembra sempre più ai titoli di coda l'avventura di. La posizione del tecnico, già in discussione prima della sfida contro la Roma, è sempre più debole dopo il pareggio per 1-1 con i giallorossi e il club rossonero avrebbe deciso di esonerare il tecnico già prima della partita di Supercoppa contro la Juventus.Il candidato numero uno per prendere il posto di Fonseca è, ex tecnico del Porto, che avrebbe già trovato un accordo con la società. Sullo sfondo c'era anche l'opzione che porta a Massimilianol'ex allenatore della Juventus è svincolato ed è pronto ad iniziare una nuova avventura. A meno di sorprese però, sarà Conceicao il prossimo tecnico del Milan.