Sassuolo-Juventus Primavera 2-1: la partita

Sconfitta per lanel match di oggi sul campo del, valido per la 13^ giornata di campionato.2-1 il risultato finale, con la partita sbloccata al 12' proprio dai neroverdi - bravo Andrea Moriano a spiazzare Radoslaw Zelezny con una conclusione precisa su una palla vagante in area -, mentre al 58' è arrivato il pareggio bianconero con, freddissimo dal dischetto a concretizzare un rigore concesso per un fallo di mano su un tiro di Gianmarco Di Biase. In dieci uomini dal 66' per l'espulsione di Bruno Martinez (rosso diretto per un duro intervento su un avversario), la squadra di Francesco Magnanelli è stata poi beffata all'81' da un goal di Amoako Minta, entrato in campo poco prima. Non riesce a dare continuità, dunque, la Juventus Primavera (dal quale Thiago Motta per la sfida di oggi contro il Lecce ha prelevato alcuni giocatori tra cui il capitano Filippo Pagnucco ) che nel turno precedente di campionato aveva sconfitto la Sampdoria.