Sancho-Juventus: definite le tempistiche dell'affare

. Che non ha intenzione di fermarsi agli acquisti di Douglas Luiz, Michele Di Gregorio e Khephren Thuram , ma è al lavoro per consegnare a Thiago Motta anche Teun Koopmeiners e un attaccante esterno, profilo per cui la prima scelta è diventato proprio l'inglese classe 2000, rientrato aldopo il positivo prestito al Borussia Dortmund.Sancho vuole un'avventura italiana, in uno dei club più titolati, con un allenatore che lo stima. E la Juve sembra fare sul serio per lui, tanto che secondo i colleghi di Calciomercato.com conta di chiudere il colpo entro il, quando inizierà il ritiro in Germania a Herzogenaurach, nel quartier generale di Adidas, o al massimo entro la fine del mese. Non sarà facile, però. Innanzitutto perché è necessaria l'apertura dei Red Devils al, che diventa obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi. E poi perché serve prima cedere: il primo indiziato è ora rappresentato da Federico, di cui Sancho diventerebbe il sostituto. Il piano è chiaro, nei prossimi giorni sono attese novità.





