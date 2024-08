Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida trae Brighton, il tecnico dei Red Devilsha parlato anche di, sul quale è molto attiva in queste ore laEcco il suo commento: "Vedremo. Quando si entra nel vivo della stagione dopo il 1° settembre, significa anche che non si possono selezionare tutti i giocatori per una partita. Abbiamo bisogno di tutti i giocatori per tutta la stagione, perché questa sarà una stagione di sopravvivenza dei più forti. Dobbiamo gestirla, ma anche l'atteggiamento dei giocatori è importante. Non si vince in 11, ma come squadra. È la squadra a prevalere su tutto e questo sarà sempre più importante di un singolo individuo".