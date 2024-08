Sancho Juve, cosa succede

Ilconsidera ancora aperta la situazione di Jadon Sancho in vista dell'ultima settimana di mercato estivo. Il futuro dell'ala inglese resta incerto, e diverse squadre stanno monitorando con attenzione la sua situazione. Tra queste, la Juventus ha recentemente riavviato i contatti con l'entourage del giocatore, confermando Sancho come uno dei principali obiettivi per rinforzare la propria rosa. Lo riporta Fabrizio Romano.Nonostante l'interesse della Juventus, la corsa per Sancho rimane aperta anche ad altri club. Tra questi, si era parlato del Paris Saint-Germain come possibile destinazione, ma il club francese non ha ancora presentato alcuna offerta formale al Manchester United. Questa mancanza di iniziativa da parte del PSG lascia spazio ad altre squadre che potrebbero tentare di inserirsi nella trattativa nelle ultime fasi del mercato.Per ora, il Manchester United non ha preso una decisione definitiva sul futuro di Sancho, lasciando aperta la porta a un possibile trasferimento. Con la finestra di mercato che si avvicina alla chiusura, i prossimi giorni saranno cruciali per determinare se Sancho resterà a Old Trafford o se si unirà a un nuovo club per la prossima stagione. La Juventus, da parte sua, resta alla finestra. Il nome di Sancho resta sempre ai primi posti nella classifica di gradimento bianconera e con l’uscita di Chiesa, negli ultimi giorni di mercato, l’affare può davvero concretizzarsi.