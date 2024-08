Sancho Juve, le ultime

Ilè pronto a avviare discussioni formali con la Juventus riguardo alla possibile cessione di Jadon Sancho . A riportarlo è il media inglese "Manchester Evening News". Un jet privato sarebbe pronto a decollare da Manchester verso Torino nella giornata di oggi, dato l’interesse concreto dellaper l’esterno inglese. Il Manchester United è disposto a vendere Sancho poiché ha due esterni più avanti nelle gerarchie, sia a destra che a sinistra. La vendita del 24enne contribuirebbe inoltre a migliorare la sostenibilità del club per il prossimo anno.Sancho è stato escluso dalle formazioni del Manchester United nelle prime due giornate di Premier League di questa stagione. Nonostante ciò, ha viaggiato con la squadra per la sconfitta per 2-1 contro il Brighton sabato scorso. L'unica apparizione dell’ex giocatore del Borussia Dortmund con il Manchester United nell'ultimo anno è stata come sostituto nella partita di Community Shield contro il Manchester City all'inizio di questo mese. La Juventus, quindi, potrebbe essere la destinazione prossima per Sancho, con trattative in corso per definire il trasferimento.Sul tavolo delle trattative, soprattutto, la formula del possibile trasferimento e il pesante ingaggio del calciatore. Da parte sua, il club bianconero vorrebbe che il Manchester partecipasse al pagamento dello stipendio dell'ala inglese.