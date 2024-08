Juventus, Sancho può arrivare?

Il direttore Cristianoè ancora alla ricerca di innesti dal mercato per regalare al nuovo tecnico Thiago Motta la miglior rosa possibile per questa stagione ormai iniziata e di cui oggi si giocherà la seconda giornata di Serie A. Un nome che sta tornando a circolare in maniera importante nelle ultime ore alla Continassa è quello di Jadon, sempre più in rottura con il tecnico Ten Hag che nelle ultime due apparizioni non lo ha portato nemmeno in panchina.Stando a quanto riferisce oggi Tuttosport proseguono i dialoghi tra la Juventus e lo United. Per un'accelerata servirebbe che i Red Devils aprissero al prestito secco di Sancho e contribuissero a pagare la metà dell'ingaggio molto elevato percepito dal giocatore. 10 milioni netti tra fisso e bonus è l'ingaggio di Sancho. La scorsa stagione con il Borussia Dortmund era stata proprio questa la formula. Così si potrebbe fare.





