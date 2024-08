Juve, le ultime su Rugani

Non solo Federico Chiesa. Sono in totale dieci, come vi abbiamo già raccontato , i giocatori esclusi dal progetto della nuova, dove è in atto una vera e propria rivoluzione che sta coinvolgendo anche giocatori "insospettabili" fino a qualche settimana fa. Tra questi ultimi c'è anche, che in pochi probabilmente si aspettavano potesse salutare dopo ilfirmato a maggio fino al 2026.Invece è proprio così, il difensore classe 1994 è al passo di addio. Ma dove proseguirà la sua carriera? Dopo alcune indiscrezioni su club italiani come Fiorentina e Bologna, ora Rugani sembra vicinissimo all'di Francesco Farioli, con una formula di prestito secco. Di un eventuale riscatto si parlerebbe eventualmente alla fine della stagione, in caso di riscontri positivi. L'operazione potrebbe chiudersi entro la nuova settimana ormai alle porte.





