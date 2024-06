Italia-Albania, la partita di Calafiori

I numeri

Minuti: 90'

Intercetti: 3

Duelli: 6/3 vinti

Duelli aerei: 3/3 vinti

Tocchi: 117

% passaggi riusciti: 93%

Passaggi chiave: 1

Palloni lunghi: 4/2 completati

Calafiori Juve, la situazione

Fin qui, solo Paolo Maldini ha fatto meglio di Riccardo Calafiori che – a 22 anni -, è diventato il secondo calciatore più giovane a disputare una partita degli Europei con la maglia dell'Italia (Opta). Ragione, questa, che giustificherebbe gambe che tremano, qualche sbavatura, errori più che comprensibili. E invece no, Calafiori prende la fotocopiatrice e crea una copia perfetta delle prestazioni offerte durante tutto il corso della stagione con la maglia del Bologna. Se esame di maturità doveva essere, il candidato lo passa a pieni voti.C'è tutto Calafiori in Italia-Albania . C'è il difensore che è cresciuto esponenzialmente nelle chiusure, fino a diventare difficile, difficilissimo da superare. E poi c'è il Calafiori che in quel mancino ha una sensibilità e una precisione che solitamente si ritrovano in chi gioca in zone di campo più avanzate. Lettura del gioco superiore, palla che viaggia sempre veloce e in verticale e la capacità di sapere quando e come spezzare la linea per risalire il campo. Caratteristiche e abilità già viste e riviste, non è un caso che sia uno dei nomi in cima alla lista dei desideri di Cristiano Giuntoli.La Juventus continua a mettere Riccardo Calafiori tra le priorità di mercato, ma non è disposta a spendere i 40-50 milioni richiesti dal Bologna. La strategia del club bianconero è quella di abbassare notevolmente il prezzo, magari includendo un giocatore come contropartita; Nicolussi Caviglia, per esempio, può essere un nome papabile.La Juventus intende inoltre fare leva sulla volontà di Calafiori, che dà la priorità al progetto di Thiago Motta. Le trattative sono in corso e la Juventus spera di raggiungere un accordo favorevole sia per il club che per il giocatore, rafforzando così la propria rosa senza eccessivi esborsi economici. Attenzione, però, proprio all'Europeo che può accendere su di lui i riflettori e aumentare sensibilmente il prezzo.