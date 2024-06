Italia-Albania LIVE: la cronaca

Italia-Albania, le formazioni ufficiali



ITALIA

Donnarumma;

Di Lorenzo,

Calafiori,

Bastoni,

Dimarco;

Barella,

Jorginho;

Chiesa,

Frattesi,

Pellegrini;

Scamacca.

All. Spalletti.

ALBANIA

Strakosha;

Hysaj,

Ajeti,

Djimsiti,

Mitaj;

Ramadani,

Asllani;

Asani,

Bajrami,

Seferi;

Broja.

All. Sylvinho

Italia-Albania, dove vederla in tv

Canale TV: Rai Uno, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport

Streaming: Rai Play, SkyGo, Now

È il momento tanto atteso per l'esordio dellad, che si terrà nel suggestivo Westfalenstadion di Dortmund, noto ora come Signal Iduna Park. Questo stadio ha ospitato la storica vittoria dell'Italia contro la Germania per 2-0 nel 2006. Oggi, l'avversario è l'Albania, considerato sulla carta il confronto meno arduo del gruppo B, che include anche Spagna e Croazia. La partita promette emozioni e un'opportunità per gli Azzurri di iniziare la loro campagna europea con il piede giusto, cercando di replicare il successo passato in questa competizione.