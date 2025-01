Repubblica - 'Il Napoli ha visto con sospetto il comportamento della Juve con Danilo'

AFP or licensors

Repubblica ha raccontato di come il Napoli abbia provato a ritardare il passaggio di Kolo Muani alla Juventus ma non solo. Tra le due squadre i "dispetti" di mercato avrebbero riguardato anche la situazione di Danilo, che sembrava vicino al Napoli prima poi di scegliere il ritorno in patria.Questo quanto scrive il quotidiano sulla vcenda:, messo fuori rosa fin dai primi di gennaio e in procinto di risolvere il contratto che sarebbe scaduto a giugno. bianconeri hanno però posto una condizione: avrebbero lasciato libero il capitano a condizione che non diventasse un giocatore di Conte. A(in denaro o in contropartite tecniche), non vedendo la ragione di fare un regalo, se non a una diretta concorrente, almeno a un rivale storico. De Laurentiis ha aspettato a lungo sperando che a Torino bluffassero e volessero solo far passare il confronto diretto: però non è successo e così Danilo ha cambiato programmi e andrà al Flamengo".