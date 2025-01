Repubblica - 'Il Napoli ha provato a ritardare l'arrivo di Kolo Muani alla Juventus'

Il tentativo del Napoli per ritardare l'annuncio di Kolo Muani

si sfideranno allo stadio Maradona domani; una partita che mette in palio cose diverse. Per la squadra di, la possibilità di dare un altro segnale al campionato, per la Juventus l'occasione di mettere un tassello importante nella corsa al quarto posto. Ma negli anni, oltre al campo, ci sono state le questioni di mercato che hanno alimentato la rivalità, come ad esempio l'addio dii, liberato da Aurelio De Laurentiis solo all'ultimo. E anche in questo gennaio, ci sarebbero state "punzecchiature".

In particolare, secondo quanto raccontato da Repubbica,. "A Torino qualcuno ha avuto il dubbio (a quanto pare, fondato) che dietro i ritardi con cui il Psg ha risolto le questioni burocratiche per il via libera del prestito di Kolo Muani ci fosse una precisa richiesta fatta dal Napoli al ds dei francesi Campos, con i quali i rapporti sono ottimi (la facilità con cui si è chiuso l’affare Kvaratskhelia lo dimostra)", scrive il quotidiano che aggiunge: "dateglielo pure, ma solo dopo che avranno giocato contro di noi", il messaggio che il Napoli avrebbe mandato alla squadra francese.Alla fine così non è stato eAnche perché, si legge, la Juve ha fatto molte pressioni sui parigini, facendo leva sugli ottimi rapporti tra Thiago Motta e Al-Khelaïfi e sull’asse tra il presidente del Psg e la dirigenza bianconera. In avvio di trattativa, Al-Khelaïfi ha chiamato l’ad juventino Scanavino come per sigillare un’amicizia e i ritrovati rapporti tra i due club dopo il reintegro del club bianconero nell'ECA.