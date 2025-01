BELGA MAG/AFP via Getty Images

Il ruolo di Renato Veiga

sulle tracce di…. Il nuovo acquisto dellaper la difesa ha scelto come numero di maglia il 12, quello indossato fino alla scorsa stagione dal brasiliano che ora gioca nel Flamengo, dove presto lo raggiungerà Danilo. Il portoghese ha quindi deciso di cambiare, dato che al Chelsea aveva il 40.Nella sua prima intervista ai canali ufficiali del club bianconero il classe 2003 ha spiegato di essere un difensore centrale mancino, ma di essere in grado di agire anche a centrocampo; in passato, inoltre, ha fatto pure il terzino sinistro.