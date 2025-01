Juventus, Renato Veiga si presenta: 'Sono un difensore centrale con buona visione di gioco. Ho parlato con Conceicao e...'

Le parole di Renato Veiga

Le prime parole di ufficializzato poco fa come nuovo acquisto , ai canali ufficiali della- È fantastico, sono felicissimo di essere in questo grande club, voglio iniziare a lavorare subito. Sono davvero felice e pronto a dare il 100%.- Mi sento a mio agio in molte zone del campo, il mio ruolo principale è quello di difensore centrale mancino, ma posso giocare anche a centrocampo e ho giocato anche da terzino sinistro. Posso giocare dove il mister deciderà di schierarmi, e questo è l'aspetto più importante. Pensando ai miei punti di forza, sono un giocatore che dà sempre tutto, mi piace aiutare la squadra. Parlo molto con i compagni, sono forte fisicamente e direi che ho una buona visione di gioco.

- Abbiamo sempre parlato della Juventus e delle nostre esperienze. Ho parlato con Francisco Conceicao, mi chiama tutti i giorni da quando ho saputo che sarei arrivato. In Nazionale mi ha parlato benissimo della Juventus, lui è molto felice qui e io non vedo l'ora di iniziare.- Sono molto emozionato, è una nuova sfida e non vedo l'ora. voglio dare il massimo e soprattutto cercare di centrare gli obiettivi della Juventus.- Ciao bianconeri, sono qui e pronto a dare il 100%. Non vedo l'ora di iniziare a lavorare, andiamo!