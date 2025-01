Renato Veiga, c'era anche la Lazio: la conferma del ds

BELGA MAG/AFP via Getty Images

Intervenuto in conferenza stampa al termine del match contro la Fiorentina, il ds dellaAngelo Fabiani ha parlato brevemente anche di calciomercato e di, il nuovo acquisto della che sarà ufficializzato a breve ). Ecco il suo commento: "Vogliamo partire da un punto fisso, ovvero non dare via i pezzi migliori. Poi ci sono tante questioni da valutare, la lista, i giocatori che hai a disposizione, cosa offre il mercato. Avevamo individuato Veiga, poi il ragazzo ha scelto di andare alla Juventus e gli auguriamo il meglio. Noi non dobbiamo fare un calciomercato a effetto tanto per prendere in giro i tifosi, noi andremo su calciatori da inserire in questo gruppo già importante se li riterremo funzionali".