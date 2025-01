Juventus, Veiga farà il centrale? Solo 2 partite in Conference in quel ruolo

Dove giocherà Veiga alla Juventus?

Se le andiamo a sommare, le partite che ha giocato in carriera, da professionista, non toccano neanche le 100. Sono 119 considerando pure le partite da under 23, nelle formazioni giovanili.Ma Giuntoli l'ha seguito, ha fiutato l'occasione, adesso se ne prende giustamente i meriti.

Stando ai dati Transfermarkt, nella sua carriera Veiga ha giocato tanto davanti alla difesa. E non è un dettaglio, specialmente considerata la difficoltà della Juve nel far girare palla da dietro, con Locatelli spesso costretto - anche per indicazione del tecnico - ad abbassarsi per giostrare l'azioneSe consideriamo che l'acquisto della Juve teoricamente sarebbe finalizzato a regalare un centrale a Motta, beh, sappiate che non è esattamente un purista del mestiere.Quattro volte invece al Basilea, tre all'Augsburg, poi altre 6 nelle giovanili dello Sporting, con cui di fatto non ha mai debuttato. No, non è esattamente testato.