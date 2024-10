Quanto guadagna Raspadori al Napoli

Già in passato il nome di Raspadori era circolato in ottica Juventus; soprattutto nell'estate in cui poi l'attaccante si è trasferito dal Sassuolo al Napoli. Il suo agente ha parlato ammettendo il gradimento dier l'italiano. Raspadori sta trovando poco spazio nel Napoli e per questo si parla di un possibile addio, anche se al momento non risultano trattative avanzate con nessun club.Raspadori è un profilo che sicuramente piace alla Juventus ma si tratta di un'operazione complessa per i costi e non solo. Raspadori è legato al Napoli con un contratto fino al a giugno 2028 con un ingaggio da 2,5 milioni di euro netti all'anno.