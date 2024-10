Raspadori-Juventus, operazione possibile?

Gli ostacoli

Lacerca per gennaio un nuovo attaccante che possa essere un'alternativa ae in generale dare una soluzione in più a Thiago Motta. Esoprattutto nelle ultime giornate (3 minuti in quattro partite). Due dati di fatto, a cui si aggiungono le parole dell'agente del calciatore, Tullio Tinti , che ammette la stima diper il suo assistito. Raspadori può diventare qualcosa di concreto per la Juventus?Non c'è dubbio che al football director della Juventus, Raspadori piaccia. D'altronde, è stato Giuntoli a portarlo nel Napoli, con un investimento importante da oltre 30 milioni di euro. La Juve, come detto, cerca un rinforzo in attacco e l'italiano sembra avere le caratteristiche giuste per essere non solo un vice Vlahovic ma per giocare anche insieme al serbo.La Juventus sta osservando e pensando a diversi profili per l'attacco; Raspadori non è in cima a questa lista. Non perché sia un profilo gradito ma perché si tratta di un'operazione che ha ostacoli importanti, soprattutto ipotizzandola per la sessione invernale. Prima di tutto,E poi c'è il fattore economico. Alla Continassa si andrà alla ricerca di opportunità, con l'idea di rimandare investimenti dispendiosi eventualmente in estate. Considerando anche quanto è stato pagato per prelevarlo dal Sassuolo,Ecco perché Raspadori rimane al momento solo un nome gradito e nulla di più; mache oggettivamente manca in questa rosa.