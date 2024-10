Raspadori può andare alla Juventus?

Tullio Tinti sembra non escludere completamente l'ipotesi. L'agente dell'attaccante delne ha parlato a margine dell'assemblea elettiva per il consiglio dell'AIACS (Associazione Italiana Agenti Calciatori e Società), come riportato da Calciomercato.com: "Raspadori alla Juve? Giacomo sta bene a Napoli, ma Cristiano Giuntoli lo conosce bene e lo stima".Apertura in vista del mercato di gennaio? Chissà. Certo è che nei prossimi mesi il club bianconero andrà quasi certamente a caccia di un rinforzo per l'attacco, dove in assenza di Arek Milik si può contare in sostanza sul solo Dusan Vlahovic. Da capire, però, la posizione del Napoli di Antonio Conte, che in questa prima parte di stagione ha già dimostrato di fare grande affidamento anche sui giocatori che finora hanno trovato meno spazio come lo stesso Raspadori, partendo tendenzialmente dalla panchina.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui