Il tecnico delRuben Amorim torna a parlare di. Il classe 1997 è stato accostato allache, come ha ammesso anche Cristiano Giuntoli prima della semifinale di Supercoppa Italiana, sta monitorando possibili occasioni per rinforzare anche l'attacco, oltre alla difesa: "Ho già parlato molto di Rashford ma dipende più da lui che da me", le dichiarazioni del tecnico ai microfoni di Sky Sports. "Marcus deve volerlo davvero molto. È qui, è il nostro giocatore ed è pronto a giocare se decido io". Anche la situazione dell'inglese, come quella di Joshua Zirkzee , è dunque da monitorare nei prossimi giorni, quando il mercato entrerà nel vivo.