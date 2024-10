Quanto guadagna la Juventus da una vittoria in Champions League

Mai come nell'Europa calcistica che conta, si intrecciano aspetti sportivi ed economici. La partecipazione allaè diventata fondamentale per i grandi club, poiché consente di aumentare gli introiti in maniera significativa, soprattutto in un'epoca in cui le finanze dei club sono strettamente legate ai risultati sul campo. Mai come quest'anno, la competizione europea rappresenta una vetrina cruciale per consolidare il proprio prestigio internazionale e, al contempo, assicurarsi risorse economiche fondamentali.La vittoria della Juventus questa sera, contro lo Stoccarda , sarebbe decisiva non solo per fare un importante passo avanti verso la qualificazione al turno successivo, ma anche per l'impatto economico che una vittoria potrebbe generare. Ogni successo sul campo porta infatti premi monetari che possono essere reinvestiti, rafforzando ulteriormente la competitività della squadra e il bilancio del club. L'aspetto economico è quindi da valutare con attenzione, insieme a quello sportivo.In questa stagione, una singola vittoria in Champions League porta nelle casse dei club; 700mila euro invece per il pareggio. In virtù delle due vittorie contro, dunque, laha guadagnato già più di 4 milioni di euro. L’ambizione, questa sera contro lo Stoccarda, è sfondare quota 6 milioni e raggiungere