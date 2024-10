Juventus-Stoccarda, le possibili sorprese di Thiago Motta

Ore 21.00, domani martedì 22 ottobre, la Juventus scenderà in campo all'Allianz Stadium per la sfida contro lovalida per la Champions League. Il tecnico bianconero Thiago Motta oggi ha svolto l'allenamento di rifinitura della sfida, sciogliendo cosi quelli che erano i suoi ultimi dubbi di formazione. Con uno sguardo però alla sfida contro l'Inter di domenica alle 18.Chi tornerà titolare dopo una sfida di assenza per squalifica è l'esterno Francisco Conceicao, chi invece sarà squalificato è Michele Di Gregorio, tra i pali infatti agirà Mattia Perin che oggi ha parlato in conferenza stampa. La novità in mezzo al campo dovrebbe essere rappresentata da Weston McKennie che dovrebbe avere smaltito i problemi fisici che lo avevano costretto a tornare anzitempo dalla sua nazionale e potrebbe ottenere una maglia da titolare. Riflettori puntati anche in mezzo alla difesa dove una maglia da titolar dovrebbe ottenerla il difensore brasiliano Danilo per concedere un turno di riposo a Federico Gatti.





