La Juventus vince e vola al terzo posto per una notte: come cambia la lotta Champions

Getty Images

Convinzione. Una parola che può riassumere la notte di Juventus-Lecce, gara di carattere e di risposte importanti, nonostante il brivido finale. La Juve vince con la determinazione e le idee chiare: tutto ciò cheha chiesto sin dal primo giorno, unito a un'identità che si sta definendo proprio grazie a queste basi.Torna al goal, che dopo la panchina di Roma ha risposto bene sin dai primi minuti, sbloccando il match proprio in fase di apertura. È la serata di, che da attore non protagonista è decisivo per entrambe le reti grazie ai suoi due assist. È (ancora) la serata di, che trova il secondo goal in tre partite sotto la guida di Tudor: tanti pezzi di un puzzle che può formare un disegno vincente , e nonostante il tempo ridotto i primi risultati iniziano già a vedersi.

Serie A, la corsa alla Champions League dopo Juventus-Lecce

Inter 71 punti (32 partite)

Napoli 65 punti (31 partite)

Juventus 59 punti (32 partite)

Atalanta 58 punti (31 partite)

Bologna 57 punti (31 partite)

Lazio 55 punti (31 partite)

Roma 53 punti (31 partite)

Fiorentina 52 punti (31 partite)

Milan 51 punti (32 partite)

Il calendario a confronto per la corsa Champions

I bianconeri trovano tre punti molto importanti e allungano la striscia positiva con il nuovo allenatore. La vittoria contro il Lecce, però, è anche (e soprattutto) un balzo in classifica fondamentale nella corsa alla prossima Champions League: la Juve, almeno per una notte, sale al terzo posto con 59 punti e supera, che si affronteranno nello scontro diretto del Gewiss Stadium: con questa vittoria i bianconeri si sono assicurati almeno il quarto posto al termine di questo turno di campionato.Una grande occasione proprio per la Juventus, che osserverà il match attentamente sperando nel miglior risultato possibile. Grazie al successo contro il Lecce gli uomini di Tudor salgono a +1 dall'Atalanta e a +2 dal Bologna, mandando un chiaro messaggio:Atalanta-BolognaLazio-RomaFiorentina-ParmaNapoli-EmpoliBologna-InterCagliari-FiorentinaGenoa-LazioMilan-AtalantaParma-JuventusRoma-VeronaAtalanta-LecceFiorentina-EmpoliInter-RomaJuventus-MonzaLazio-ParmaUdinese-BolognaVenezia-MilanBologna-JuventusEmpoli-LazioGenoa-MilanMonza-AtalantaRoma-FiorentinaAtalanta-RomaLazio-JuventusMilan-BolognaVenezia-FiorentinaFiorentina-BolognaGenoa-AtalantaInter-LazioJuventus-UdineseRoma-MilanAtalanta-ParmaBologna-GenoaLazio-LecceMilan-MonzaTorino-RomaUdinese-FiorentinaVenezia-Juventus





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui