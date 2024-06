Quante Champions League ha vinto la Juventus?

Le Champions League vinte dalla Juventus

1984/85: Juventus-Liverpool 1-0

1995/96: Ajax-Juventus 1-1 (2-4 dcr)

Chi sono gli allenatori che hanno vinto la Champions League con la Juventus?

1984/85: Giovanni Trapattoni

1995/96: Marcello Lippi

I numeri della Juventus nelle finali di Champions League

9 finali giocate

2 vittorie

7 sconfitte

5 goal fatti

14 subiti

A partire dalla stagione 2024/25, latornerà a disputare la competizione più importante per quanto concerne le squadre di club, ovvero la Champions League . Un trofeo che definire prestigioso suonerebbe come un eufemismo. Un obiettivo, un sogno che tutto il popolo bianconero ha quasi sempre visto svanire sul più bello. Una sorta di maledizione che troppo spesso attanaglia le notti di coppa della formazione zebrata Di seguito andiamo ad analizzare il rapporto della Juventus con la Coppa dei Campioni.. Il primo successo è arrivato nella tragica notte dello Stadio Heysel: il match tra i bianconeri e il Liverpool si disputò, in un clima surreale il 29 maggio 1985 e venne deciso da un calcio di rigore trasformato da Michel Platini. La seconda Champions bianconera è invece arrivata nella magica serata di Roma del 22 maggio 1996: dopo aver pareggiato 1-1 contro l'Ajax (gol di Ravanelli e Litmanen) la Juve conquistò il trofeo dopo la lotteria dei calci di rigore. Infallibili tutti e quattro i tiratori bianconeri ovvero Ciro Ferrara, Gianluca Pessotto, Michele Padovano e Vladimir Jugovic, con quest'ultimo autore del gol vittoria. Grande protagonista fu invece Angelo Peruzzi che parò i calci di rigore di Davids e Silooy.Quante finali di Champions League ha giocato la Juventus?La Juventus, purtroppo, porta avanti da tantissimi anni un rapporto complicatissimo con la coppa più prestigiosa. I bianconeri, infatti,. Nel 1973 la Juve di Vycpalek si arrese 1-0 alla grande Ajax di Cruijff. Nel 1983 arrivò invece una delle sconfitte più brucianti e inspiegabili di tutta la storia zebrata: la favoritissima Juventus di Giovanni Trapattoni venne infatti battuta per 1-0 dalla rivelazione Amburgo. Dopo i successi del 1985 e del 1996 che sembravano poter lanciare la Juve verso l'apertura di un ciclo di vittorie anche in Europa, la Vecchia Signora ha disputato altre cinque finali perdendole tutte e cinque: nel 1997 3-1 contro il Borussia Dortmund, nel 1998 1-0 contro il Real Madrid, nel 2003 ai calci di rigore contro il Milan e, infine, i due ko più recenti contro il Barcellona (3-1) nel 2015 e il Real Madrid (4-1) nel 2017.