. Serviva una vittoria con la Salernitana; non è arrivata ma la sconfitta della Roma contro l'Atalanta regala alla squadra di Allegri il pass per la massima competizione europea. E' un ritorno per la Juventus, che quest'anno non ha partecipato a causa della penalizzazione e della squalifica della Uefa nella scorsa stagione. Una Champions che sarà però del tutto diversa visto che cambierà format.. Al termine di questo maxi girone si qualificheranno direttamente agli ottavi di finale le prime 8 in classifica. Le squadre che si classificheranno tra la nona e la 24esima posizione invece andranno a giocarsi i playoff per accedere agli ottavi. Quelle dal 9° al 16° posto saranno teste di serie, non si affronteranno tra di loro e potranno disputare il ritorno in casa. Tutte quelle che chiuderanno la stagione regolare tra il 25° e il 36° posto saranno eliminate e non retrocederanno in Europa League.Il sorteggio iniziale per sapere le squadre che si affronteranno nel girone unico sarà "ibrido", ovvero determinato in gran parte dal computer che assegnerà ai team che saranno sorteggiati con il vecchio metodo (quello delle palline) le rispettive 8 sfidanti.. Delle 8 partite, quattro saranno in casa e quattro in trasferta. OIl sorteggio ci sarà giovedì 29 agosto.La Juventus in base al ranking Uefa sarà posizionata in seconda fascia, anche se rispetto al vecchio formato, questo fattore inciderà molto meno visto che comunque tutti i club affronteranno due squadre per ogni urna. Salvo circostanze particolari, i club non giocheranno contro avversari del proprio Paese anche se i derby non sono esclusi al 100% e in ogni caso non potranno essere più di 2.Ecco tutte le squadre che sono già qualificate per la Champions League 2024-2025:, Manchester City, Arsenal, Liverpool, Bayer Leverkusen, Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Lipsia, Stoccarda, Real Madrid, Barcellona, Girona, Psg, Monaco, Psv, Feyenoord e Sporting Lisbona.La Champions League 2024/2025 inizierà il 9 luglio 2024 con i primi playoff e si conclude il 31 maggio 2025 con la finale a Monaco di Baviera. La Juventus inizierà la competizione a settembre.