Nuovo sponsor Juve, le tempistiche

Nell'assemblea degli azionisti è stato affrontato anche il tema legato al nuovo sponsor di maglia , che manca dopo la scadenza del contratto con Jeep a giugno scorsoha spiegato la situazione: "Siamo in trattativa con diversi brand e società con interesse e visibilità internazionale".Trattative in corso quindi per il nuovo sponsor di maglia ma quando sarà trovato un accordo? Come riferito da Scanavino, sarà definito un accordo entro la fine della stagione. Questo l'obiettivo del club.