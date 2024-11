Quando e dove sarà operato Cabal

Gli esami effettuati questa mattina al J|Medical hanno confermato la rottura del crociato per, la cui stagione allaè quindi praticamente finita. Per il difensore colombiano, così come era stato per Gleison Bremer, l'unica strada verso il ritorno in campo è l'intervento chirurgico, primo fondamentale step del percorso di riabilitazione.Cabal, come si legge nel comunicato diffuso dal club bianconero, finirà sotto i ferri nei prossimi giorni. Da capire dove il colombiano sceglierà di farsi ricoverare. Poco più di un mese fa Bremer aveva deciso di affidarsi al professor Sonnery-Cottet, che lo ha operato a Lione.