Juventus-Manchester City, data e orario

Dopo aver scoperto chi saranno le avversarie della Juventus nel nuovo format della, sono usciti anche i calendari con le date delle otto partite che ladisputerà. Il match più atteso è quello contro il Manchester City, che si giocherà all'Allianz Stadium.La Juventus affronterà il Manchester City nella sesta gara delle 8 di questa prima fase della competizione. In particolare, il match è in programma per mercoledì 11 dicembre alle ore 21. QUI per scoprire tutto il calendario della Juventus in Champions.