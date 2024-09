Il procuratore Viola e la cover dell’Inter

Durante la conferenza stampa della Procura di Milano, è stato rivelato che circa "una quarantina" di persone sono indagate nell'inchiesta sulle curve di Milan e Inter. Tuttavia, come chiarito dal Procuratore Marcello Viola, nessun dirigente dei club risulta coinvolto, anzi, le società sono considerate "soggetti danneggiati" dalla "deriva criminale degli stadi italiani" e dai tentativi di "condizionamento mafioso della vita delle società calcistiche", secondo il Procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo. Alessandra Dolci, capo della Direzione distrettuale antimafia di Milano, ha aggiunto che dall'inchiesta emergono "conversazioni" che evidenziano confronti tra ultras e dirigenti dell'Inter, incaricati di gestire i rapporti con la tifoseria.Quello che fa discutere, soprattutto sui social e sottolineato anche da Tuttosport, sono le immagini della conferenza stampa. Come viene riportato, infatti, il procuratore di Milano Macello Viola sembrerebbe mostrare la cover, del telefono che tiene in mano, con sopra disegnato il logo dell’Inter . Immagini che non sono passate inosservate.