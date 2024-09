"Ci è stato comunicato dalla società che è in corso un’indagine, quindi non possiamo rilasciare dichiarazioni sull’accaduto." Con queste parole il tecnico dell’Inter, Simone, ha commentato l'indagine sugli ultras, nella quale è emerso anche il suo nome in alcune intercettazioni. L'allenatore ha preferito mantenere una linea di riservatezza, seguendo le direttive del club, in un momento delicato per la società e per l'ambiente nerazzurro. La vicenda riguarda presunti legami tra alcuni membri del mondo ultras e situazioni sotto esame, coinvolgendo figure di rilievo del mondo calcistico e non solo.