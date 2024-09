Inchiesta ultras Inter e Milan: cosa succede

Terremoto nelle curve di. All'alba di oggi, lunedì 30 settembre,, 16 dei quali sono in carcere e 3 ai domiciliari. Questa maxi-operazione della squadra mobile guidata da Alfonso Iadevaia è legata a un'inchiesta coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Milano. I reati ipotizzati sono, a vario titolo, associazione per delinquere, con l'aggravante del metodo mafioso, estorsione e lesioni, come riporta Calciomercato.com."Gli indagati sono quasi tutti riconducibili alle tifoserie ultras delle due principali squadre milanesi e i reati connessi al giro d'affari legato al contesto calcistico" spiega la Questura. Sono finiti in prigione gli esponenti di spicco della Curva Sud rossonera: i(Francesco e Luca), il loro fedelissimo(il 35enne "Alex Cologno", che ha da poco patteggiato una condanna per un pestaggio fuori dallo Stadio Meazza), il 42enne(detto "Shrek", anch'egli condannato per lo stesso pestaggio) e il 41enne, coinvolto nel raid sotto casa del personal trainer dei vip Cristian Iovino, picchiato dopo una lite in una discoteca con Fedez, di cui lo stesso Rosiello è bodyguard. Carcere anche per i componenti più in vista della Curva Nord interista: il 39enne coinvolto direttamente nella vicenda delle pressioni per i biglietti della finale di Champions del 2023 ) con suo padre Gianfranco,, il 39ennee il 54enne, detto "Renatone".Nell'ordinanza del gip di Milano, Domenico Santoro si legge:La gestione dei ricavi della Curva Nord avrebbe portato alla morte di Totò Bellocco, il 36enne erede dell'omonima famiglia di 'ndrangheta ucciso lo scorso 4 settembre a Cernusco sul Naviglio dall'ex storico capo ultrà nerazzurro Andrea Beretta, detto "Berro".