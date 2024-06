La prestazione del centrocampista bianconero

C'erano dei dubbi su Adrien Rabiot alla vigilia di Austria-Francia, primo match valido per i transalpini in questo Europeo. Non si trattava però di dubbi tecnico-tattici, bensì a livello fisico. Il giocatore infatti aveva accusato dei problemi fisici nei giorni scorsi, poi rientrati. Come di regola in questo sport, la risposta doveva arrivare direttamente dal rettangolo verde del gioco. Ed è stata positiva.Quella di Adrien Rabiot è stata una prestazione completa e di livello. Una risposta secca sui dubbi fisici che aleggiavano sull'ex PSG alla vigilia della sfida e che potrebbe anche "complicare" le trattative di rinnovo con la Juventus . Dominio completo del centrocampo con tanti palloni recuperati e all'occorrenza qualche sortita offensiva. Come quella al 18', dove recupera palla e strappa a metà campo per lanciare Dembelè. Oppure l'ottimo recupero al 43' a centrocampo che poteva aprire ad un contropiede austriaco. Infine l'assist per il clamoroso gol sbagliato di Mbappè al 54'. Prezioso a metà campo e utile in fase offensiva. Come detto, una prestazione completa.