Le parole di Pogba: 'Incubo finito, non vedo l'ora di tornare in campo'

"Finalmente l'incubo è finito",commenta la riduzione della squalifica da parte del TAS di Losanna. Il centrocampista francese ha rotto il silenzio attraverso un comunicato ufficiale, riportato da Sky Sport."Dopo la decisione arrivata dal Tribunale Arbitrale dello Sport, non vedo l'ora che arrivi il giorno in cui potrò seguire di nuovo i miei sogni. Ho sempre affermato di non aver mai violato consapevolmente le norme dell’Agenzia mondiale antidoping quando ho preso un integratore alimentare prescrittomi da un medico, che non andava in alcun modo a influenzare o migliorare le prestazioni degli atleti di sesso maschile. Voglio ringraziare la Corte Arbitrale dello Sport cheha ascoltato la mia spiegazione. Questo è stato un periodo estremamente angosciante della mia vita dove è stato messo tutto in attesa. Grazie ancora per tutto l'amore e il supporto. Non vedo l’ora di tornare in campo".