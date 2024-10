Pogba, squalifica ridotta: la posizione della Juventus

Cosa succederà adesso chepotrà tornare a giocare da marzo? Come si posizionerà la Juventus sulla vicenda? Il rapporto tra le parti non è certamente quello di due anni fa, quando alla Juve erano presenti figure importanti che avevano visto lo stesso Paul arrivare ragazzino e andare via da uomo.Dopo la notizia di oggi della riduzione della squalifica e l e parole di Pogba in merito, da parte del club bianconero al momento non si registrano reazioni ufficiali, con ogni probabilità ne parlerà domani in conferenza stampa Thiago Motta e svelerà il pensiero della società.