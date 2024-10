Futuro Pogba, dove può andare a giocare

Sta per iniziare un nuovo capitolo per Paul Pogba ; non solo perché tra qualche mese terminerà la squalifica ma anche perché lascerà la Juventus definitivamente e affronterà una nuova avventura lontano da Torino. La sua presenza all'Allianz Stadium nell'ultima partita dei bianconeri può significare una sorta d i addio ai tifosi e alla casa della Juventus. D'altronde, che le strade tra il club e Pogba fossero destinate a separarsi a prescindere dalla riduzione della squalifica era noto e le parole diche entrambi hanno parlato usando un verbo al passato, ovvero "è stato un grande giocatore" erano ulteriori segnali della posizione della Juve. Ma dove potrà andare Paul?L'amicoriferisce Tuttosport, maiI campionato statunitense approdo sicuro di tanti campioni a fine carriera. Più che l’Arabia Saudita, sono gli States, dove ha casa a Miami, ad attirarlo. Nell'estate 2023, prima che fosse trovato positivo al test antidoping, Pogba aveva ricevuto importanti offerte da club sauditi. Ora però sono gli Stati Uniti forse l'opzione più concreta.



