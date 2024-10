Le motivazioni del TAS



La decisione finale e le conseguenze

Il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) ha emesso la sua decisione in merito all’appello presentato d, una sostanza classificata dall’Agenzia Mondiale Antidoping (WADA) come "metabolita del testosterone non endogeno", imponendogli una squalifica di quattro anni a partire dall'11 settembre 2023, insieme a una multa di 5.000 euro., sempre a partire dall'11 settembre 2023, e annullando la multa. Al momento, è stata comunicata solo la decisione finale alle parti coinvolte, mentre il testo completo della sentenza arbitrale, comprensivo delle motivazioni alla base del verdetto, sarà reso disponibile in un secondo momento.Il TAS ha basato la sua decisione sulle prove e sulle argomentazioni legali presentate dalle partiPogba aveva ricevuto rassicurazioni dal medico, il quale sosteneva di essere esperto e di conoscere le responsabilità del calciatore nei confronti delle normative antidoping previste dal Codice Mondiale Antidoping. Questo medico aveva inoltre affermato di aver trattato diversi atleti di alto livello, sia negli Stati Uniti che a livello internazionale.Nel suo appello,D’altra parte, NADO Italia ha sostenuto che la condotta del giocatore fosse grave e imprudente, giustificando così una squalifica di quattro anni. Tuttavia, gran parte delle prove fornite da Pogba non sono state contestate, e il TAS ha ritenuto che, pur non essendo totalmente privo di colpa, il calciatore avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione alle circostanze, essendo un professionista.La decisione del TAS è definitiva e vincolante, cLa riduzione della squalifica a 18 mesi rappresenta un risultato significativo per Pogba, che potrà tornare in campo prima rispetto ai quattro anni inizialmente previsti.