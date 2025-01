Perché Tomori si è allontanato dalla Juventus: scelta del giocatore o cambio di strategia?

Perché Tomori non andrà alla Juventus

Nelle ultime settimane laha lavorato principalmente su alcuni obiettivi, considerati primari. Uno di questi è Davidsu cui il club bianconero si portato molto avanti ma per giugno perché adesso il Feyenoord continua a fare muro. E gli altri invece sono Ronaldche ha decido di rinnovare con il Barcellona alla fine, e, il nome più caldo negli ultimi giorni. La situazione per il difensore inglese però è nuovamente cambiata e adesso è più lontano da Torino. QUI LE ULTIME SULLA DIFESA.

Come sappiamo, lPoi l'arrivo di Sergio Conceicao sulla panchina rossonera e la ritrovata titolarità ha cambiato gli scenari per Tomori, bloccando l'operazione. La Juve però aveva continuato a muoversi per arrivare al difensore inglese con nil giorno dopo la partita. Sembravano poterci essere di nuovo le condizioni per arrivare alla fumata bianca. Così non è stato.Cosa ha portato poi al mancato accordo? Da una parte, come è emerso,, anzi. L'ex Chelsea con Conceicao ha fin qui sempre giocato ed è di nuovo centrale nel Milan. E poi, c'è da capire quanto la Juventus fosse convinta di investire una cifra sui 30 milioni per l'inglese. Tomori rimane un giocatore che piace a Thiago Motta e che i bianconeri avrebbero ingaggiato volentieri. Qualche riflessione sull'esborso economico però c'è stata, soprattutto dopo le ultime gare non convincenti.