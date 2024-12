Perché la Juventus vuole Tonali

La notizia del giorno , che arriva dopo la bella vittoria agli ottavi di Coppa Italia, è quella che vuole laseriamente interessata ai, al punto da essere pronta a sacrificare un big come(oltre a Nicolò Fagioli). Del 24enne azzurro ha impressionato la disinvoltura con la quale è rientrato dopo la lunga squalifica, in particolare in Nazionale dove ha dato subito segnali molto positivi; qualche difficoltà in più per lui, invece, nel, dove infatti è maturato il suo desiderio di rientrare in Italia.Ma perché, al di là di questo fattore, i bianconeri sono tanto stuzzicati da Tonali? A livello tattico l'ex Milan sarebbe un'arma decisamente preziosa, in quanto consentirebbe a Thiago Motta di utilizzareda interno in un centrocampo a tre, la stessa posizione che occupava solitamente con l'Atalanta. Nelle scorse settimane si era parlato anche di un possibile ritorno di Tonali in rossonero, ma al momento la pista più concreta sembra proprio quella bianconera. Resta da capire come, in caso di affondo, la Juventus arriverà a destinazione.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui