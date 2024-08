Perché la Juventus ha scelto Conceicao?

Presenze: 43

Goal: 8

Assist: 8

Presenze: 4

Goal: 1

Minuti giocati: 181

Dei tanti, tantissimi esterni che la Juventus ha monitorato, studiato, analizzato,. Ma perché la Juventus ha puntato su di loro? QUI abbiamo approfondito l'arrivo di Nico Gonzalez mentre per quanto riguarda il portoghese, alla Continassa qualche settimana avevano deciso di capire se c'erano le condizioni per portare a termine l'operazione. Ecco, maNell'ultima stagione Conceicao è esploso definitivamente;Una crescita esponenziale di un giocatore che da anni promette tanto. Dopo essere cresciuto nel settore giovanile dello Sporting Lisbona, a 17 anni, Francisco segue il padre, Sergio Conceicao, nuovo allenatore del Porto.tra cui il debutto in Champions League proprio contro la Juventus. Due anni fa l'approdo all'Ajax; esperienza però poco fortunata e poi il ritorno al Porto. L'anno scorso il grande salto a livello realizzativo e di centralità dentro la squadra. Ecco i suoi numeri nella stagione 2023/2024.Ma che caratteristiche ha Conceicao? Il classe 2002 è il "classico" esterno destro di piede mancino; cheBuone qualità balistiche anche se dovrà imparare anche a lavorare in fase difensiva come chiede Thiago ai suoi giocatori offensivi. A sorprendere è in particolare la capacità di Conceicao di fare la differenza anche a partita in corso.Con la maglia del Porto invece, indimenticabile il suo ingresso con la prima squadra per la prima volta, quando entrò a 13 minuti dalla fine e si procurò il rigore del 2-2 prima di segnare la rete del vantaggio, poi annullata dal Var. Un giocatore quindi capace anche di poter essere utilizzato come uomo spacca partite oltre che da titolare. In che ruolo? A destra, perché è lì che il 22enne ha sempre giocato. Da questo punto di vista non sembrano esserci dubbi.